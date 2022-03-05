Эксперт спрогнозировал, на сколько подорожают цветы к 8 Марта

В преддверии 8 Марта цены на букеты традиционно растут. Однако в этом году ситуация осложняется повышением курса валюты и проблемами с логистикой. В связи с этим эксперты прогнозируют более значительный подъем стоимости цветов, чем обычно. Рассказываем, как поменяются ценники на букеты в России в ближайшее время и на какие менее дорогие варианты можно обратить внимание, чтобы порадовать женщин.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На сколько подорожают цветы?

На фоне падения курса рубля и прекращения авиасообщения между Россией и ЕС эксперты прогнозируют увеличение стоимости цветов. По оценкам председателя правления Национальной ассоциации цветоводов Алексея Антипова, в сравнении с 2021 годом расценки вырастут на 15–20%. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что подорожание связано с логистикой, курсом доллара и ценами на нефть.





Алексей Антипов председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Мы оцениваем, что по сравнению с прошлым годом цветы будут дороже на 15–20%. Цена уже сформировалась, это я имею в виду оптовую, розничная – примерно так же. Соответственно, цветы в стране есть. И тюльпаны, и розы, и все остальное. Надеюсь, что 8 Марта люди встретят так, как привыкли встречать.

При этом эксперт выразил мнение, что ситуация в скором времени может наладиться. Он отметил, что после 8 Марта будет резкое снижение спроса и потребления, так как во время Великого поста играется меньше свадеб.

"Покупатель может даже не заметить какого-то сильного изменения цены, и цветы будут", – рассуждает специалист.

По мнению Антипова, санкции не представляют сильной угрозы для российского рынка, так как основная доля импорта приходится не на Европу, а на Африку и Южную Америку.

"Европейского цветка, в частности роз, практически нет на территории России, то есть его везут из Африки, Кении и Эквадора. Везут транспортные компании европейские и американские, но есть и другие компании, которые в конечном итоге подхватят и полетят сюда в Россию", – подчеркнул он.



Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Однако некоторые риски все же существуют и они распространяются на несколько видов цветов из Голландии, отметил эксперт. "Будут розы, может не быть хризантем, потому что хризантемы традиционно все покупали в Голландии, это большой рынок, и герберы", – предположил Антипов.

Поскольку около 80% тюльпанов выращиваются на территории России, сейчас они представлены на рынке в большом количестве, продолжает эксперт. Поэтому, по его словам, эти цветы не подвержены такой инфляции.



Какие цветы купить на 8 Марта?

Флорист Анастасия Жилина рассказала Москве 24, что цены на цветы действительно стали выше, но стоимость букетов сильно разнится в зависимости от того, где их приобрести. Если хочется сэкономить, то лучше отправиться на цветочный рынок, считает специалист.





Анастасия Жилина флорист Можно доехать и до рынка, выбрать там свежие цветы. Если мы идем в магазин в центре города, в любом случае там уже нужно умножать на полтора как минимум. Я думаю, достойный букет будет стоить от 3 500 рублей.

Бесспорные лидеры продаж к Международному женскому дню – тюльпаны и розы, но есть и другие более доступные опции, отмечает флорист.

"Не стоит забывать про кустовые розы. Они смотрятся очень мило и романтично, и они объемные. Я могу еще посоветовать эустому или лизиантус – это нежнейшие лютики. Они недорогие и долго стоят", – советует Жилина.

Также она рекомендовала рассмотреть варианты букетов с нарциссами, гиацинтами и с другими луковичными растениями. Флорист добавила, что их можно подарить как срезанными, так и в луковицах. "То есть можно подарить полноценное растение, которое на глазах будет укрепляться, расти и распускаться", – пояснила она.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кроме того, сделать букет дешевле, не потеряв в его красоте, можно за счет зелени, напомнила эксперт.





Анастасия Жилина флорист Зелень недооценивают. На самом деле она придает пышность и форму букету, и он выглядит объемнее. Если к цветам прибавить зелень, получится классный продукт. То есть он будет соизмерим по размеру и цене.

Жилина советует использовать для праздничного букета эвкалипт. "Он выглядит всегда очень достойно, нарядно, украшает цветы, и у него и классный аромат при этом. Плюс эвкалипт обеззараживает воздух. Еще очень хорошо смотрится в букетах рускус", – отметила она.

Также флорист напомнила, что важно проверять свежесть цветов перед покупкой. Например, если потрогать розу и она окажется очень мягкой у основания – это говорит о том, что цветок уже на пике своего цветения, а значит, скоро завянет.