Россиян предупредили о возможном подорожании цветов к 8 Марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России цветочные магазины успели завезти к 8 Марта тюльпаны, однако стоимость букетов все равно может вырасти, сообщает РБК.
По подсчетам экспертов, цветы могут подорожать до 30% из-за курса валюты. При этом представитель онлайн-платформы Flowwow заявил, что цветочные магазины сообщают о повышении цены на продукцию, которая может вырасти от 40 до 200%.
Президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников отметил, что основную часть цветов, которые продаются в российских магазинах, привозят из-за рубежа. По его словам, на долю импорта приходится 80% продукции.
Ситников подчеркнул, что, несмотря на закрытие воздушного пространства, российские импортеры вышли на поставщиков из Эквадора, Кении и других стран Африки и Южной Америки.
Ранее сообщалось, что 8 марта все женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Для посетителей подготовили бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ.
Посетителям бесплатно будут доступны тематические экскурсии "Женщины-герои", которые пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Однако для посещения нужно предварительно пройти регистрацию.
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