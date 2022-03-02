Россиян предупредили о возможном подорожании цветов к 8 Марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России цветочные магазины успели завезти к 8 Марта тюльпаны, однако стоимость букетов все равно может вырасти, сообщает РБК.

По подсчетам экспертов, цветы могут подорожать до 30% из-за курса валюты. При этом представитель онлайн-платформы Flowwow заявил, что цветочные магазины сообщают о повышении цены на продукцию, которая может вырасти от 40 до 200%.

Президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников отметил, что основную часть цветов, которые продаются в российских магазинах, привозят из-за рубежа. По его словам, на долю импорта приходится 80% продукции.

Ситников подчеркнул, что, несмотря на закрытие воздушного пространства, российские импортеры вышли на поставщиков из Эквадора, Кении и других стран Африки и Южной Америки.

Ранее сообщалось, что 8 марта все женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы. Для посетителей подготовили бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ.

Посетителям бесплатно будут доступны тематические экскурсии "Женщины-герои", которые пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Однако для посещения нужно предварительно пройти регистрацию.

