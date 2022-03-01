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Москва 24

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10:21

Парковка в Москве будет бесплатной 7 и 8 марта

транспортгородпарковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В праздничные дни, 7 и 8 марта, парковка на столичных улицах будет бесплатной, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Как обычно по праздникам, все парковки в столице будут бесплатными 7 и 8 марта. Оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф", – приводит его слова телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Ликсутов пояснил, что 6 марта парковки будут работать по тарифам воскресенья. Также он уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся платными в течение всех праздничных дней.

"Прошу водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ).

Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.

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