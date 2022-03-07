Московская канатная дорога подготовила женщинам скидки к 8 Марта

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московская канатная дорога подарит женщинам скидки на 8 Марта. Об этом сообщается в группе МКД в "ВКонтакте".

"Всем женщинам дарим скидку 25% на воздушную прогулку над Москвой-рекой. Скидка действует и на кабину премиум-класса – отличная возможность побаловать себя или устроить изысканный девичник", – говорится в сообщении.

Подготовлены праздничные скидки и для посетительниц кафе на верхней станции "Воробьевы горы". Женщин ждет 20% скидка на все меню.

Подарок подготовлен и для любительниц активного отдыха. На все ски-пассы для женщин будет действовать скидка в размере 25%. Посетительницы смогут не только покататься, но и сделать фото на фоне панорамы столицы.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (95,4%)планируют в этом году отмечать Международный женский день. При этом четверть россиян намерены потратить 3–5 тысяч рублей (24,8%). О готовности приобрести подарки на сумму более 20 тысяч рублей заявили 8,5% мужчин.