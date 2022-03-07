Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

17:38

Московская канатная дорога подготовила женщинам скидки к 8 Марта

город

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московская канатная дорога подарит женщинам скидки на 8 Марта. Об этом сообщается в группе МКД в "ВКонтакте".

"Всем женщинам дарим скидку 25% на воздушную прогулку над Москвой-рекой. Скидка действует и на кабину премиум-класса – отличная возможность побаловать себя или устроить изысканный девичник", – говорится в сообщении.

Подготовлены праздничные скидки и для посетительниц кафе на верхней станции "Воробьевы горы". Женщин ждет 20% скидка на все меню.

Подарок подготовлен и для любительниц активного отдыха. На все ски-пассы для женщин будет действовать скидка в размере 25%. Посетительницы смогут не только покататься, но и сделать фото на фоне панорамы столицы.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (95,4%)планируют в этом году отмечать Международный женский день. При этом четверть россиян намерены потратить 3–5 тысяч рублей (24,8%). О готовности приобрести подарки на сумму более 20 тысяч рублей заявили 8,5% мужчин.

В преддверии 8 марта цены на цветы в Москве поднялись на 30-50%

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать