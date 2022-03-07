Парковка в Москве будет бесплатной 7 и 8 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парковка в Москве станет бесплатной в понедельник и вторник, 7 и 8 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс Москвы".

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф.

В то же время, платными останутся парковки со шлагбаумом.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ).

Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.