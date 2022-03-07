Москвичам рассказали, на каких станциях метро можно купить цветы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цветы к Международному женскому дню можно приобрести и на некоторых станциях московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"Не знаете, где купить цветы к 8 Марта? Легче всего это сделать, пока идете в метро", – говорится в сообщении.
Так, в метро расположились 30 цветочных точек. Букет можно приобрести на станциях Сходненская, Войковская, Алтуфьево, Сухаревская, Белорусская, Пушкинская, Лубянка, Автозаводская, Нагатинская, Коломенская, Пролетарская, Анино и других.
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Ранее сообщалось, что большинство россиян (95,4%)планируют в этом году отмечать Международный женский день. При этом четверть россиян намерены потратить 3–5 тысяч рублей (24,8%). О готовности приобрести подарки на сумму более 20 тысяч рублей заявили 8,5% мужчин.
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