Москвичам рассказали, на каких станциях метро можно купить цветы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цветы к Международному женскому дню можно приобрести и на некоторых станциях московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"Не знаете, где купить цветы к 8 Марта? Легче всего это сделать, пока идете в метро", – говорится в сообщении.

Так, в метро расположились 30 цветочных точек. Букет можно приобрести на станциях Сходненская, Войковская, Алтуфьево, Сухаревская, Белорусская, Пушкинская, Лубянка, Автозаводская, Нагатинская, Коломенская, Пролетарская, Анино и других.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее сообщалось, что большинство россиян (95,4%)планируют в этом году отмечать Международный женский день. При этом четверть россиян намерены потратить 3–5 тысяч рублей (24,8%). О готовности приобрести подарки на сумму более 20 тысяч рублей заявили 8,5% мужчин.

