Китайские компании начали покупать российский уголь за юани – СМИ

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Импортеры из Китая начали ввозить в страну российский уголь, покупая его за юани. Об этом со ссылкой на консалтинговую фирму Fenwei Energy Information Service сообщает информационный портал Tencent.

По информации организации, в марте несколько компаний из КНР использовали национальную валюту для покупки угля в России. Первая приобретенная партия прибудет в страну уже в апреле.

Уточняется, что на расчеты в юанях согласились и некоторые российские поставщики нефти. Также утверждается, что за китайскую валюту из РФ в КНР будут экспортировать железную руду.

В конце марта МИД КНР заявил, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. В ведомстве отметили, что при проведении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать свою валюту в соответствии с собственными потребностями. Это должно помочь им избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты.

Между тем Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок сообщил, что Россия будет расширять сотрудничество в рублях и национальной валюте стран, которые являются надежными партнерами РФ.

Президент пообещал и дальше последовательно и системно двигаться в направлении по укреплению финансово-экономического суверенитета страны в рамках долгосрочного плана.

