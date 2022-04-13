Российский корабль ударил крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ВСУ

Видео: Минобороны России

Российские военные поразили крылатыми ракетами "Калибр" несколько объектов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск шестью крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", – говорится в сообщении.

Поражение наземных целей было зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили два крупных ракетно-артиллерийских склада Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов. По словам Конашенкова, также Вооруженные силы РФ уничтожили четыре украинских вертолета на аэродроме Миргород под Полтавой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.