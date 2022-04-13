Российские военные уничтожили два склада вооружения ВСУ

10:50
Фото: министерство обороны РФ
Российские военные уничтожили два крупных ракетно-артиллерийских склада Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск", – сказал он.
По словам Конашенкова, также Вооруженные силы РФ уничтожили четыре украинских вертолета на аэродроме Миргород под Полтавой.
"Два Ми-24 и два Ми-8", – уточнил он.
Генерал-майор добавил, что всего за минувшую ночь российская авиация поразила 46 военных объектов Украины.
"Среди них – два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское", – подчеркнул он.
Ранее Конашенков сообщил, что в Мариуполе добровольно сдались в плен 1 026 украинских военных, в том числе 162 офицера. По его словам, военные сдались в районе металлургического комбината имени Ильича.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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