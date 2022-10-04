МИД РФ вызвал посла Казахстана из-за ситуации с дипломатом Украины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
МИД РФ вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским в Астане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, причина вызова заключается в том, что Врублевский все еще находится в Астане, несмотря на сообщения о его выезде из страны.
"Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", – сообщила Захарова.
Дипломат высказала надежду на скорейшую высылку Врублевского из Казахстана и отметила, что УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни.
На одном из видео Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям. Позже он принес извинения за высказывания. По словам посла, заявление было сделано "на фоне повышенного эмоционального состояния".
После инцидента в СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский покинул Казахстан по требованию местных властей.
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