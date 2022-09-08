Призывавший "убивать русских" посол Украины покинул Казахстан – СМИ

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Посол Украины в Казахтане Петр Врублевский, который призывал "убивать русских", покинул республику по требованию казахстанских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Украинский посол-бандеровец, призывавший "убивать русских", по требованию казахстанских властей покинул Казахстан. Он вылетел утренним рейсом польской авиакомпании в Варшаву", – заявил источник.

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил агентству, что в настоящее время Врублевский находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что МИД Казахстана вызвал к себе посла Украины Петра Врублевского и выразил ему протест после его слов о русских. Мнение о гражданах РФ Врублевский высказал в интервью блогеру из Казахстана Диасу Кузаирову. В видеоролике присутствуют слова посла о том, что киевский режим старается убивать как можно больше русских.

Позже Врублевский принес извинения за высказывания о русских. По словам посла, заявление было сделано "на фоне повышенного эмоционального состояния".