Бывшего футболиста и блогера Савина просят заочно арестовать

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Тверской суд Москвы получил ходатайство об аресте бывшего футболиста и блогера Евгения Савина. Об этом говорится в карточке на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Однако дата заседания, на котором будет рассмотрено прошение об избрании меры пресечения, пока не назначена.

Год назад Тверской суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Позднее против него возбудили уголовное дело. Причиной послужили его высказывания на интервью блогера Ксении Собчак, в котором Савин негативно высказывался об армии РФ и осуждал ее действия.



14 февраля 2024 года карточка с его именем появилась в базе розыска МВД России. Однако там не уточняли, по какой именно статье ищут Савина.