Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского

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Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента Украины.

Пока неизвестно, кто станет преемником Врублевского.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Казахстана вызовет посла России для разговора после комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины.

Как отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, в министерстве посчитали, что тональность заявления Захаровой диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы как "равноправных стратегических партнеров". Вместе с тем Смадияров рассказал, что МИД Украины направил запрос на назначение нового посла в Казахстане. Он добавил, что посол Украины Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата.

Накануне МИД РФ вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева из-за ситуации с Врублевским. Захарова высказала надежду на скорейшую высылку Врублевского из Казахстана и отметила, что УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за разжигание национальной розни.

На одном из видео Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям. Позже он принес извинения за высказывания. По словам посла, заявление было сделано "на фоне повышенного эмоционального состояния".

После инцидента в СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский покинул Казахстан по требованию местных властей.



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