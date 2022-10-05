Российского посла вызовут в МИД Казахстана

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел Казахстана вызовет посла России для разговора после комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу посла Украины. Об этом рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, в министерстве посчитали, что тональность заявления Захаровой диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы как "равноправных стратегических партнеров". Вместе с тем Смадияров рассказал, что МИД Украины направил запрос на назначение нового посла в Казахстане. Он добавил, что посол Украины Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата.

"Въезд (в Казахстан. – Прим. ред.) ему никто не запрещал и не будет запрещать. Он просто покинет страну, когда будет назначен новый посол", – приводит слова Смадиярова ТАСС.

Он отметил, что до Киева и общественности довели принципиальную позицию министерства о провокационном поведении Врублевского. Смадияров указал на неприемлемость высказываний посла, которые "задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских".

"Украинской стороне было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием приняла это, и была достигнута договоренность об отзыве", – пояснил представитель МИД.

В настоящий момент Врублевский имеет нежелательный статус в стране.

Накануне МИД РФ вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева из-за ситуации с Врублевским. Захарова высказала надежду на скорейшую высылку Врублевского из Казахстана и отметила, что УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни.

На одном из видео Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям. Позже он принес извинения за высказывания. По словам посла, заявление было сделано "на фоне повышенного эмоционального состояния".

После инцидента в СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский покинул Казахстан по требованию местных властей.



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