Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 18:33

Происшествия

Учредитель банка "Интеркоммерц" заочно арестован в Москве по делу о растрате

Фото: 123RF/armmypicca

Учредитель банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский решением Басманного суда Москвы заочно арестован по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия о заключении Крыжановского под стражу на два месяца. Арест учредителя финансовой организации начнется с момента его задержания в РФ или экстрадиции в Россию.

Тем временем МВД объявило Крыжановского в розыск. В базе ведомства указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Ранее суд в Москве приговорил экс-замминистра транспорта РФ Владимира Токарева к 8 годам лишения свободы за крупную растрату. Правоохранители возбудили против него дело о мошенничестве в особо крупном размере в 2022 году. Затем дело переквалифицировали на статью 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

По данным следствия, Токарев с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой" ради хищения в особо крупном размере вовлек в преступную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций.

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

Читайте также


судыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика