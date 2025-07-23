Учредитель банка "Интеркоммерц" заочно арестован в Москве по делу о растрате

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Учредитель банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский решением Басманного суда Москвы заочно арестован по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия о заключении Крыжановского под стражу на два месяца. Арест учредителя финансовой организации начнется с момента его задержания в РФ или экстрадиции в Россию.

Тем временем МВД объявило Крыжановского в розыск. В базе ведомства указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Ранее суд в Москве приговорил экс-замминистра транспорта РФ Владимира Токарева к 8 годам лишения свободы за крупную растрату. Правоохранители возбудили против него дело о мошенничестве в особо крупном размере в 2022 году. Затем дело переквалифицировали на статью 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

По данным следствия, Токарев с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой" ради хищения в особо крупном размере вовлек в преступную деятельность ряд лиц из руководства этого предприятия, а также ООО "Главстройинвест" и других аффилированных организаций.

