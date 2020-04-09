Не только бой Хабиба и Тони: что мы рискуем никогда не увидеть из-за коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала коллапс во всем спортивном мире – от остановки национальных чемпионатов до переноса Олимпиады. Рано или поздно турниры продолжатся, а Игры состоятся. Но спортивный мир не будет прежним. Обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает про исторические события из мира спорта, которые могут так никогда и не состояться.

Победа Косторной, Щербаковой и Трусовой на ЧМ

Анна Щербакова. Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале стал едва ли не первым мировым первенством, отмененным из-за коронавируса. Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта, и ситуация даже за неделю до стартов находилась в подвешенном состоянии: Международный союз конькобежцев утверждал, что подготовка к ЧМ идет по плану. Хотя было очевидно, что при темпе распространения болезни проведение соревнований маловероятно. Тогда в дело вмешалось канадское правительство – оно прямо заявило, что турнира точно не будет.



Сборная России возлагала на этот чемпионат мира громадные надежды: туда должна была поехать боевая троица Этери Тутберидзе – Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.



Юные фигуристки неизменно занимали весь пьедестал на крупных соревнованиях по ходу нынешнего сезона: сначала на чемпионате России, потом в финале Гран-при, а затем и на чемпионате Европы. Логичным итогом этого должен был стать триумф на чемпионате мира.

Однако теперь Косторная, Щербакова и Трусова рискуют вообще никогда не завоевать медали ЧМ – во всяком случае, под своим флагом. Ведь это первенство, скорее всего, стало бы последним до окончания судебных разбирательств и вступления в силу четырехлетнего бана от WADA. А в 2024 году подопечным Тутберидзе будет уже по 19-20 лет – достаточно серьезный по меркам фигурного катания возраст. И не факт, что к этому времени они не закончат с профессиональным спортом, как это сделали многие другие фигуристки, например Алина Загитова.



Бой Хабиба и Фергюсона

Фото: AP/John Locher

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывался так часто, что поклонники UFC уже прозвали это противостояние проклятым. Поэтому, когда стало понятно, что пятой попытке свести Орла и Эль-Кукуя в октагоне в рамках турнира UFC 249 может помешать коронавирус, вряд ли кто-то сильно удивился. Смутили разве что финальные обстоятельства отмены поединка. Еще в середине марта в UFC знали, что бой не состоится в первоначальном месте – Нью-Йорке. Затем отпал вариант с проведением поединка в Лас-Вегасе. К концу марта неопределенность нарастала: организаторы так и не договорились, где пройдет турнир. Да и пройдет ли вообще – тоже было под вопросом.

В свою очередь, Нурмагомедов утверждал, что не может вылететь из России из-за введенного карантина (хотя позднее Росавиация объяснила, что все-таки может).



В конце концов 1 апреля Хабиб заявил, что не примет участие в поединке с Фергюсоном на фоне пандемии коронавируса.



При этом президент UFC Дэна Уайт ответил на это, что "все и так знали, что он не будет драться", а турнир, несмотря на это, состоится. Спустя пару дней Уайт сообщил, что главным событием UFC 249, который пройдет "где-то на планете Земля", станет бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Вполне может выйти так, что Хабиб и Эль-Кукуй никогда больше не встретятся. По словам президента UFC, ориентировочно в сентябре Нурмагомедов сойдется с победителем поединка Фергюсон – Гэтжи. Так что если неожиданно выиграет Джастин, то первым претендентом на бой с Нурмагомедовым станет именно он. И не стоит забывать, что дальше Хабиба ждет гораздо более перспективный в финансовом плане реванш с Конором Макгрегором. А после всего этого может быть уже слишком поздно: все-таки Фергюсону уже 36, а это значит, что на высоком уровне Тони будет выступать еще от силы год-два.

Чемпионство "Ливерпуля" в АПЛ

Фото: AP/Peter Byrne

"Ливерпуль" – один из самых титулованных футбольных клубов мира. Но есть у этой команды незакрытый гештальт – титул Английской Премьер-лиги. Последний раз красные выигрывали чемпионат страны в 1991 году – ровно за год до основания АПЛ. С тех пор минуло почти тридцать лет, за которые им ни разу не удавалось выиграть этот турнир. В шаге от титула "Ливерпуль" оказывался трижды: в сезонах 2008/2009, 2013/2014 и 2018/2019.

Тотальное невезение мерсисайдцев не раз становилось поводом для мемов, некоторые из которых сами по себе уже вошли в историю. Многолетние насмешки могли закончиться в этом году: "Ливерпуль" уверенно лидировал в турнирной таблице за девять туров до конца сезона.



Для досрочного чемпионства нужно было всего две победы. И тут турнир прервался из-за пандемии коронавируса.



Конечно, можно было бы просто признать "Ливерпуль" чемпионом, закрепив нынешние результаты как окончательные (хотя против этого клубы-аутсайдеры, ведь для них это означает вылет). Но пример бельгийцев, которые завершили сезон досрочно, показал, что так лучше не делать: президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков и заявил, что страны, решившие не доигрывать чемпионат, тоже могут остаться без Лиги Европы и ЛЧ.

Так что, скорее всего, Англия продолжит сезон. Однако, когда, в каком состоянии и в каких условиях, – пока что сказать сложно. И пусть это и маловероятно, но, если при каком-либо развитии событий мерсисайдцы снова останутся без титула, команду ждет крупное психологическое потрясение и уход лидеров – примерно то же, что произошло в 2014 году. Клуб наверняка окажется в эмоциональном (и не исключено, что и в финансовом) кризисе, и кто знает, сколько потребуется времени на то, чтобы из него выйти и вновь начать бороться за золотые медали АПЛ.

Победа "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Фото: AP/Manu Fernandez

У "Ман Сити", как и у "Ливерпуля", есть один недостижимый титул – кубок Лиги чемпионов. Вот только теперь шансы манкунианцев на победу в главном европейском турнире среди клубов стали еще более мизерными. В феврале этого года команда Пепа Гвардиолы получила двухлетний запрет на выступления в ЛЧ. Помимо дисквалификации, "Манчестер Сити" также выплатит штраф на 30 миллионов евро. Причиной послужило нарушение клубом финансовой фейр-плей. В ходе расследования специальная комиссия УЕФА обнаружила, что "Сити" завысил свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.

В сложившейся ситуации надежды "горожане" возлагали именно на нынешний розыгрыш Лиги чемпионов. Английский клуб дошел до 1/8 финала, где встретился с "Реал Мадридом". В первом матче на выезде манкунианцы победили со счетом 2:1. А дома "Сити" сыграть так и не успел. И есть вероятность, что и не успеет: президент УЕФА обозначил дедлайн, до которого должны быть доиграны Лига чемпионов и Лига Европы, – 3 августа. Если закончить соревнования в срок не удастся, то еврокубковый сезон будет отменен.



Пока что "Манчестер Сити", как им кажется, нашел уловку, чтобы заявиться на следующий сезон ЛЧ. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, которая вряд ли будет рассмотрена вовремя из-за пандемии коронавируса.



А значит, бан не успеет вступить в силу.

Но ряд английских команд – почти все из первой десятки турнирной таблицы АПЛ этого сезона – заявили, что они выступают против такого трюка. В случае если "Сити" все-таки останется без Лиги чемпионов в следующем году, не исключен уход главного тренера Пепа Гвардиолы и игроков, которые потеряют мотивацию в отсутствие еврокубков. А там кто знает, когда в следующий раз мы увидим (и увидим ли) манкунианцев в ЛЧ.

Побитые Овечкиным рекорды Гретцки

Фото: AP/Nick Wass

Александр Овечкин – уже живая легенда мирового хоккея. Пожалуй, не осталось вершин, которые бы не покорил капитан "Вашингтон Кэпиталз". До недавнего времени таковой считалась победа в Кубке Стэнли. Но и этот трофей Овечкин в конечном итоге поднял над головой. Теперь все, что остается российскому суперфорварду, – это бить рекорды НХЛ. Самое недосягаемое из подобных достижений – рекорд знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб (894). Пока что на счету Овечкина – 706 голов. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги.

Учитывая результативность Овечкина, на то, чтобы побить рекорд Гретцки, капитану "Кэпиталз" понадобилось бы еще около четырех сезонов. И это было более чем выполнимо: российскому хоккеисту "всего" 34 года. Сам Гретцки играл до 38 лет во времена, когда спортивная медицина еще не была так развита. Второй бомбардир лиги Яромир Ягр и вовсе выступал в НХЛ до 46. Но пауза из-за коронавируса может нарушить планы Овечкина – неизвестно, в каком состоянии вернется российский хоккеист после карантина в отсутствие полноценного тренировочного процесса.

Да и в случае отмены нынешнего сезона может пострадать еще один рекорд. Овечкин в восьми сезонах НХЛ забивал по 50 или более голов за регулярный чемпионат. Больше было только у Майка Босси и все того же Уэйна Гретцки – по девять. Россиянину до повторения их рекорда не хватило всего двух голов – счетчик остановился на 48 шайбах. Если вдруг случится так, что регулярный чемпионат не будет продолжен, Овечкину придется начинать сначала. И вот это достижение может так и остаться непобитым.