Хабиб Нурмагомедов пропустит турнир UFC 249

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет участвовать в турнире UFC 249. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как заявлял инсайдер Ариэль Хельвани, российский боец прилетит в США.

"Неправда. Турнир состоится, но без Хабиба", – сообщил президент UFC Дана Уайт.

Отмечается, что Нурмагомедов не может улететь в США из-за пандемии коронавируса.



Ранее боец заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном был отменен. Изначально матч планировался 18 апреля в Бруклине. Это событие должно было стать главным на турнире UFC 249. Однако россиянин сообщил, что спортивная ассоциация UFC готовит бой Фергюсона с другим соперником, так как Нурмагомедов не может выехать из России.

События отменяют в различных видах спорта. Так, накануне Российский футбольный союз (РФС) приостановил все футбольные соревнования. Решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.