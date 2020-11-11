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Спорт

09:22

Глава UFC назвал предполагаемое место боя Макгрегора и Порье

спорт

Фото: ТАСС/John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье может состояться в конце января 2021 года на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, передает RT.

"Если все пойдет по плану, то поединок Макргегор – Порье состоится 23 января на "Бойцовском острове". Но прямо сейчас есть масса "если". Нужно посмотреть, каким будет мир в ближайшие пару месяцев", – заявил Уайт.

Изначально Макгрегор заявил о желании провести поединок с Порье 12 декабря. Последний согласился провести бой под эгидой UFC. Впервые бойцы встретились на ринге 27 сентября 2014 года. Бой завершился победой ирландца нокаутом.

Макгрегор последний раз выходил на октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке.

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