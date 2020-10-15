Порье отреагировал на новость о бое с Макгрегором

Фото: AP Photo/Gregory Payan

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье прокомментировал публикацию Конора Макгрегора в соцсетях о предстоящем поединке между бойцами, сообщает "Газета.ру".

Встретиться на октагоне они должны 23 января в Техасе. Макгрегор заявил, что хочет биться на огромном стадионе.

"Недалеко от моего дома и как раз в те выходные, когда у меня день рождения. В каком весе-то?" – ответил ему Порье.

Изначально Макгрегор заявил о желании провести поединок с Порье 12 декабря. Последний согласился провести бой под эгидой UFC.

Впервые бойцы встретились на ринге 27 сентября 2014 года. Бой завершился победой ирландца нокаутом.

Макгрегор последний раз выходил на октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке.

