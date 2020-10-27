Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил общий рейтинг UFC

Фото: ТАСС/пресс-служба главы Республики Дагестан

Хабиб Нурмагомедов впервые в карьере занял первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Обновленную версию рейтинга боец выложил в Instagram.

"Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение – вот три качества, которые мне помогли прийти к успеху, и, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда", – подписал фото Нурмагомедов.

Дагестанский боец обошел в рейтинге американца Джона Джонса. Далее в списке расположились новозеландец Исраэль Адесанья, американцы Стипе Миочич и Камару Усман, австралиец Александр Волкановски, американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй, россиянин Петр Ян и американец Джастин Гэтжи. Ирландец Конор Макгрегор занял 11-е место.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, в третий раз защитив чемпионский титул UFC. По окончании боя он объявил о завершении карьеры. На счету 32-летнего бойца 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Хабиб посвятил бой памяти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля от последствий коронавируса. После выздоровления болезнь дала осложнения на почки и сердце.