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Спорт

15:53

Волков вырубил легендарного Оверима. Впереди битва за пояс UFC?

спорт

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский тяжеловес Александр Волков в главном бою турнира UFC Fight Night 184 одержал досрочную победу над голландским ветераном Алистаром Оверимом. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает про этот поединок и объясняет, есть ли у России шансы получить еще один титул в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Смешанные единоборства уже давно стали одним из ключевых видов спорта в нашей стране. Конечно, ключевую роль в популяризации MMA сыграли Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Но вместе с ними успехов в международных промоушенах добивались и другие российские спортсмены.

Особенно это касается турниров под эгидой Bellator. Там в разные годы чемпионские титулы брали Александр Шлеменко, Виталий Минаков, Андрей Корешков и Вадим Немков. Первым же российским обладателем пояса Bellator в 2012 году стал Александр Волков. В 2016 году этот боец сменил промоушен и теперь выступает в UFC. Но до недавнего времени дела у российского тяжеловеса шли с переменным успехом.

Фото: РИА новости/Владимир Астапкович

После дебюта в Ultimate Fighting Championship Волков выдал серию из четырех побед, одолел бразильскую легенду Фабрисиу Вердума и вошел в топ-5 рейтинга тяжеловесов UFC. Поэтому вполне мог рассчитывать на титульный бой в случае положительного результата во встрече с еще одним претендентом – американцем Дерриком Льюисом. И Волков был хорош на протяжении всего поединка, но Льюис взял верх, отправив Александра в нокаут за 15 секунд до конца боя. После Черный Зверь получил шанс оспорить чемпионский пояс Даниэля Кормье (пусть Льюис и проиграл тот поединок), а Волкову пришлось снова нарабатывать репутацию, чтобы получить очередной шанс пробиться к самой вершине.

Возвращение в топ-5 оказалось не таким быстрым и таким триумфальным: сначала Волков одолел Грега Харди, но затем единогласным судейским решением уступил Кертису Блейдсу.

На UFC 254 в октябре 2020-го, где Хабиб Нурмагомедов провел свой последний бой, Волков разобрался с Уолтом Харрисом. Теперь на очереди был Алистар Оверим – опытный боец из Нидерландов, который, несмотря на возраст, продолжал побеждать, одолев за последние несколько лет в том числе Харриса, Фабрисиу Вердума, Сергея Павловича и Алексея Олейника. Волков подошел к бою с Оверимом едва ли не в лучшей своей форме. Еще перед UFC 254 российский спортсмен раскачался до 120 килограммов, что определенно добавило ему мощи без особой потери в технике и скорости. И на нынешний турнир Волков заявился почти в той же кондиции.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главный поединок UFC Fight Night 184 с первых секунд начал проходить с преимуществом российского бойца. В стартовом раунде Волков активнее шел в атаку, тогда как Оверим лишь отбивался, выжидая нужного момента. В результате за полторы минуты голландец не нанес ни одного удара по Александру. Впрочем, затем Алистар нанес сразу два мощных оверхенда – к счастью, без особых последствий для Волкова. Во второй половине раунда Оверим ненадолго перехватил инициативу. Однако на четвертой минуте Александр уронил соперника точным кроссом и едва не решил исход поединка в тот же момент.

Голландец чудом сумел выбраться из-под шквала ударов и дотянул до конца раунда. Но все же получил серьезный урон: перед гонгом Волков успел нанести Овериму несколько сильнейших рассечений, которые с самого начала второго раунда стали доставлять гигантские проблемы. Алистар пропускал удар один за одним, и ко второй минуте лицо голландца превратилось в кровавое месиво. Он несколько раз пытался перевести Волкова в партер, чтобы была возможность выдохнуть и взять свое в борьбе, но поезд уже ушел: на третьей минуте Александр нанес роковой хук, который отправил Оверима в нокаут.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Теперь российский спортсмен наверняка займет 4-5 место в обновленном рейтинге UFC. При определенных условиях это могло было дать ему шанс на титульный поединок уже сейчас. Однако желающих на пояс в тяжелом весе нынче слишком много. На ближайшем турнире UFC Fight Night через несколько недель в главном событии сойдутся Кертис Блейдс и Деррик Льюис. Затем в конце февраля Жаирзиньо Розенстрайк подерется с Сирилом Ганом. А в марте на UFC 260 Франсис Ганну попытается взять реванш у чемпиона тяжелого веса Стипе Миочича. Поэтому куда вероятнее, что Волкову придется провести еще как минимум один бой, чтобы по-настоящему претендовать на чемпионство. Но, судя по нынешней форме Александра, поединок за пояс – это уже вопрос времени.

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