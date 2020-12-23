Василий Кикнадзе ушел с поста гендиректора московского "Локомотива"

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Василий Кикнадзе покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив", его место занял Владимир Леонченко, сообщается на сайте клуба.

"На совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе "Локомотива" 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич", – говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании избрали нового председателя совета директоров клуба. Вместо Анатолия Мещерякова им стал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Плутник.

Кикнадзе был назначен на должность генерального директора "Локомотива" в 2018 году. На этой должности он сменил Илью Геркуса.

Ранее Шамиль Газизов покинул пост генерального директора московского футбольного клуба "Спартак". Советом директоров принято решение назначить на пост гендиректора Евгения Мележикова. Его основными задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ.