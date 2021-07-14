Суд вынес приговор 27 участникам драки в Чемодановке

Фото: ТАСС/пресс-служба Пензенского областного суда

Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу о драке в селе Чемодановка. Об этом сообщает ТАСС.

27 фигурантов приговорены к отбыванию наказания в колонии на сроки от 2 до 10 лет. Одного человека суд оправдал.

"Окончательно назначить Юрченко Николаю Петровичу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Яненко Павлу Алексеевичу – 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – произнес судья.

Девять участников драки получили по 2 года колонии общего режима, 11 фигурантов – по 3 года колонии общего режима, пятеро – по 3 года 1 месяцу колонии общего режима.

25 из 27 осужденных были освобождены из-под стражи непосредственно в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания.

Драка между жителями Чемодановки произошла 13 июня 2019 года. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер. Всего в драке пострадали 5 человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. По данным регионального главка МВД, причиной драки стал бытовой конфликт.

В полицию доставили почти 200 человек. Уголовное дело расследовалось по статьям об убийстве и покушении на убийство группой лиц.