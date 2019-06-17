Очевидец драки в Чемодановке рассказал об обстановке в селе

В пензенской Чемодановке задержали уже 15 подозреваемых в причастности к убийству жителя села в драке с цыганами. История получила широкую огласку в минувшую пятницу, когда местные перекрыли трассу М5 "Урал". Они утверждали, что цыгане приставали к 12-летней девочке, это и стало причиной столкновения по принципу "стенка на стенку".

Телеканалу Москва 24 удалось связаться с очевидцем драки, он рассказал какая обстановка в селе сейчас. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.