Путину доложили о конфликте в Чемодановке

Фото: Следственный комитет РФ

Владимира Путина поставили в известность об инциденте в селе Чемодановка Пензенской области.

"Безусловно, нам известно о том, что там происходит. Это весьма резонансная ситуация. Еще президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда это все случилось", – цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля не стал комментировать сам инцидент, отметив, что "здесь с руки говорить правоохранительным органам".

Драка между жителями Чемодановки произошла вечером 13 июня. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер. Всего в драке, по информации МВД, пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Причиной драки стал бытовой конфликт.

В полицию доставили почти 200 человек, 15 уже задержали. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Вечером 14 июня жители села устроили сход граждан и перекрыли трассу М5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.

В Пензенской области ввели сухой закон после инцидента. Без алкоголя на несколько дней остались жители села Чемодановка, а также двух соседних поселений. Запрет продлится весь день 17 июня.

