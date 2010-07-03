Путину доложили о конфликте в Чемодановке

Владимира Путина поставили в известность об инциденте в селе Чемодановка Пензенской области.
"Безусловно, нам известно о том, что там происходит. Это весьма резонансная ситуация. Еще президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда это все случилось", – цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля не стал комментировать сам инцидент, отметив, что "здесь с руки говорить правоохранительным органам".
Драка между жителями Чемодановки произошла вечером 13 июня. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер. Всего в драке, по информации МВД, пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Причиной драки стал бытовой конфликт.
Вечером 14 июня жители села устроили сход граждан и перекрыли трассу М5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.
В Пензенской области ввели сухой закон после инцидента. Без алкоголя на несколько дней остались жители села Чемодановка, а также двух соседних поселений. Запрет продлится весь день 17 июня.
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