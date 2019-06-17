Актуальные новости России и мира за 17 июня

Сбой в системе регистрации в Шереметьеве назвали временными трудностями. Накануне сотни пассажиров вынуждены были стоять в очередях у стоек из-за неполадки. Люди жаловались, что сотрудники оформляли всех вручную.

Подобная проблема произошла и в другом московском аэропорту – Внуково. Там, ко всему прочему, погасло онлайн-табло. По словам очевидцев, неполадки сохранялись около двух часов.

В Пензенской области ввели сухой закон после массовой драки. Без алкоголя на несколько дней остались жители села Чемодановка, а также двух соседних поселений. Запрет начал действовать 15 июня и продлится еще весь день 17 июня.

Причиной всему стал конфликт между жителями Чемодановки и цыганами. Местные утверждают, что защищали от табора детей и женщин. В результате один мужчина погиб и еще пятеро пострадали. В полицию доставили почти 200 человек, 15 уже задержали. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с воспалением легких. Сообщается, что пока его обязанности будет исполнять председатель правительства республики Артем Здунов. 69-летний Васильев занимает свою должность с сентября 2018 года.

Великобритания и Россия подумывают о разморозке дипломатических отношений. Об этом пишет The Guardian. По мнению издания, все будет зависеть от возможной встречи Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй в рамках саммита "Большой двадцатки". Если она состоится, то это будут первые переговоры после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Саммит G20 состоится в Осаке 28-29 июня.

В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя. Работы еще продолжаются, но уже точечные.

Электричество пропало накануне утром практически на всей территории Аргентины и в некоторых районах Уругвая. В общей сложности, сутки без света просидели 48 миллионов человек. Проблемы с электроснабжением также возникли в Бразилии, Парагвае и Чили.