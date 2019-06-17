Актуальные новости России и мира за 17 июня

17 июня 2019, 07:15
Сбой в системе регистрации в Шереметьеве назвали временными трудностями. Накануне сотни пассажиров вынуждены были стоять в очередях у стоек из-за неполадки. Люди жаловались, что сотрудники оформляли всех вручную.
Подобная проблема произошла и в другом московском аэропорту – Внуково. Там, ко всему прочему, погасло онлайн-табло. По словам очевидцев, неполадки сохранялись около двух часов.
В Пензенской области ввели сухой закон после массовой драки. Без алкоголя на несколько дней остались жители села Чемодановка, а также двух соседних поселений. Запрет начал действовать 15 июня и продлится еще весь день 17 июня.
Причиной всему стал конфликт между жителями Чемодановки и цыганами. Местные утверждают, что защищали от табора детей и женщин. В результате один мужчина погиб и еще пятеро пострадали. В полицию доставили почти 200 человек, 15 уже задержали. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство группой лиц.
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с воспалением легких. Сообщается, что пока его обязанности будет исполнять председатель правительства республики Артем Здунов. 69-летний Васильев занимает свою должность с сентября 2018 года.
Великобритания и Россия подумывают о разморозке дипломатических отношений. Об этом пишет The Guardian. По мнению издания, все будет зависеть от возможной встречи Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй в рамках саммита "Большой двадцатки". Если она состоится, то это будут первые переговоры после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Саммит G20 состоится в Осаке 28-29 июня.
В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя. Работы еще продолжаются, но уже точечные.
Электричество пропало накануне утром практически на всей территории Аргентины и в некоторых районах Уругвая. В общей сложности, сутки без света просидели 48 миллионов человек. Проблемы с электроснабжением также возникли в Бразилии, Парагвае и Чили.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: