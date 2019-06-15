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Общество

15 июня, 20:48

Благотворительный фонд "Я есть!" отметит свой седьмой день рождения

общество

Благотворительный фонд "Я есть!" отметит свой день рождения на ВДНХ

16 июня благотворительный фонд "Я есть!" отметит свой седьмой день рождения. Запланирован праздничный концерт в стиле джем-сейшн.

В этом году на сцену вместе с детьми с особенностями развития выйдут Полина Гагарина, группа Pizza, Николай Фоменко, группа Мураками и другие известные исполнители.


Мероприятие пройдет в Зеленом театре ВДНХ. Начало – в 19:00. Вход свободный. Организаторы ожидают две тысячи зрителей.

В разные годы подопечные фонда выступали с группами "Би-2", "Чайф", "Несчастный Случай", а также Александром Ф Скляром, Леонидом Агутиным, Натальей Подольской, Владимиром Пресняковым, Андреем Макаревичем, Ани Лорак и другими музыкантами.


Благотворительный фонд "Я есть!" основан в 2012 году актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Фонд занимается изменением отношения общества к людям с особенностями развития.

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