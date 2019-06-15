Благотворительный фонд "Я есть!" отметит свой день рождения на ВДНХ

16 июня благотворительный фонд "Я есть!" отметит свой седьмой день рождения. Запланирован праздничный концерт в стиле джем-сейшн.

В этом году на сцену вместе с детьми с особенностями развития выйдут Полина Гагарина, группа Pizza, Николай Фоменко, группа Мураками и другие известные исполнители.



Мероприятие пройдет в Зеленом театре ВДНХ. Начало – в 19:00. Вход свободный. Организаторы ожидают две тысячи зрителей.

В разные годы подопечные фонда выступали с группами "Би-2", "Чайф", "Несчастный Случай", а также Александром Ф Скляром, Леонидом Агутиным, Натальей Подольской, Владимиром Пресняковым, Андреем Макаревичем, Ани Лорак и другими музыкантами.



Благотворительный фонд "Я есть!" основан в 2012 году актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Фонд занимается изменением отношения общества к людям с особенностями развития.