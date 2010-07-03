В центральный аппарат СКР передали дело об убийстве в Чемодановке

Дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области передали в Главное следственное управление СК РФ для наиболее объективного и оперативного расследования. Решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.
"Для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства", – приводятся слова Петренко на сайте СКР.
По ее словам, Бастрыкин поручил "предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся".
Петренко отметила, что председатель СКР потребовал привлечь к ответственности все виновных, в том числе должностных лиц.
"Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку", – сообщила официальный представитель ведомства.
На данный момент установлены все участники конфликта. Троих уже задержали. В ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения.
По предварительным данным, драка между жителями Чемодановки произошла вечером 13 июня. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер.
Всего в драке, по данным МВД, пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. Уточняется, что причиной драки стал бытовой конфликт.
В результате вечером 14 июня жители села устроили сход граждан и перекрыли трассу М5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.
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