Более 50 человек пострадали в ходе беспорядков в Каракасе

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По меньшей мере 52 человек получили ранения в результате беспорядков в столице Венесуэле Каракасе, сообщает телеканал CNN.

В частности, 32 человека были ранены резиновыми пулями, еще один получил огнестрельное ранение. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Венесуэле возобновились массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода".

Гуаидо призвал военных поддержать его и помочь отстранить от власти Николаса Мадуро. Он также призвал граждан выходить на улицы и убеждать других присоединяться к протестам.

Главред журнала РАН "Латинская Америка" Владимир Травкин полагает, что присутствие военнослужащих РФ в Венесуэле не окажет влияния на решение не вмешиваться в конфликт.