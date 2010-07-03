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14 июня, 23:16

СК завел дело о смерти участника драки в Пензенской области

происшествия

14 июня, 23:16

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Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти одного из участников драки в селе Чемодановке в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Дело заведено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи выясняют все обстоятельства смерти мужчины 1985 года рождения.

По предварительным данным, драка между жителями Чемодановки произошла вечером 13 июня. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер.

Всего в драке, по данным МВД, пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация. По данным регионального главка МВД, причиной драки стал бытовой конфликт.

В результате вечером 14 июня жители села устроили сход граждан и перекрыли трассу М5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. Прибывший на место схода губернатор области Иван Белозерцев заверил собравшихся, что виновные в трагедии будут наказаны по закону.

Кроме того, в Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных беспорядков, сообщили в региональном главке МВД.

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происшествия

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