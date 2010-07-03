Задержано 12 участников конфликта в Пензенской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В селе Чемодановка Пензенской области в ГСУ СК продолжается расследование уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору и хулиганстве.

Задержаны трое мужчин. Двое уже арестованы, в отношении третьего решение примут в течение трех дней из-за необходимости получить медицинское заключение о состоянии его здоровья. Все трое признают факт своего участия в конфликте, произошедшем 13 июня, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

МВД и ФСБ получили доказательства, позволившие установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

В ближайшее время им предъявят обвинение. Продолжаются допросы свидетелей и другие следственные действия.

По предварительным сведениям, драка между жителями Чемодановки произошла вечером 13 июня. После нее были госпитализированы два человека, один из которых умер.

Всего в драке, по информации МВД, пострадали пять человек. Уточняется, что причиной случившегося стал бытовой конфликт.