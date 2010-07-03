Голодец рассказала о росте интереса к футболу в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число занимающихся футболом россиян впервые превысило три миллиона человек, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе встречи, которую провел премьер-министр Дмитрий Медведев со своими заместителями, передает ТАСС.
Голодец отметила, что результатом чемпионата мира стало очень серьезное внимание к футболу во всей России.
"В первую очередь наша политика направлена на развитие детского и юношеского футбола", – подчеркнула она.
Вице-премьер уточнила, что за прошедший после чемпионата год "в футбольных секциях произошло самое большое увеличение числа занимающихся, впервые в своей истории превысили планку в 3 миллиона человек, сейчас футболом занимаются 3 миллиона 100 тысяч человек".
"За последний год в школы, в детские школы записалось более 115 тысяч детей", – добавила Голодец.
Ранее сообщалось, что конкурс на реконструкцию стадиона "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова выиграло французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes.
К работам на стадионе планируется приступить во втором квартале 2020 года. Их будет вести ГК "Инград", титульный спонсор футбольного клуба "Торпедо Москва". Сроки строительства оцениваются в два с половиной года. Объем инвестиций в спортивную инфраструктуру может составить от шести до восьми миллиардов рублей.
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