Голодец рассказала о росте интереса к футболу в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число занимающихся футболом россиян впервые превысило три миллиона человек, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе встречи, которую провел премьер-министр Дмитрий Медведев со своими заместителями, передает ТАСС.

Голодец отметила, что результатом чемпионата мира стало очень серьезное внимание к футболу во всей России.

"В первую очередь наша политика направлена на развитие детского и юношеского футбола", – подчеркнула она.

Вице-премьер уточнила, что за прошедший после чемпионата год "в футбольных секциях произошло самое большое увеличение числа занимающихся, впервые в своей истории превысили планку в 3 миллиона человек, сейчас футболом занимаются 3 миллиона 100 тысяч человек".

"За последний год в школы, в детские школы записалось более 115 тысяч детей", – добавила Голодец.

Ранее сообщалось, что конкурс на реконструкцию стадиона "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова выиграло французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes.

К работам на стадионе планируется приступить во втором квартале 2020 года. Их будет вести ГК "Инград", титульный спонсор футбольного клуба "Торпедо Москва". Сроки строительства оцениваются в два с половиной года. Объем инвестиций в спортивную инфраструктуру может составить от шести до восьми миллиардов рублей.