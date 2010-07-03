Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Сборная Украины стала победителем молодежного чемпионата мира по футболу. Плей-офф турнира прошел в польской Лодзи на стадионе "Видзева".

В решающем матче команда Украины переиграла Южную Корею – 3:1. В составе украинской команды отличились Владислав Супряга, оформивший дубль, и Георгий Цитаишвили.

Для сборной Украины это первая победа в молодежном чемпионате мира.

Подопечные Александра Петракова ни разу не проиграли на турнире. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью. В плей-офф они четыре раза праздновали победу.

Ранее сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации футбола с 46-го на 43-е место. Всего в активе российской команды 1436 очков.