Блогер, прокативший девушку на крыше автомобиля в Москве, извинился

Видео: Москва 24

Блогер Сергей Косенко, который устроил заезд в районе "Москвы-Сити" с привязанной к крыше автомобиля девушкой, принес извинения.

"Я видел, что я во всех новостях, я не думал, что так обернется, поэтому я приношу свои извинения. <...> И Илона присоединяется к извинениям. Если вдруг это кто-то увидел, <...> нам очень стыдно", – сказал он.

В понедельник, 2 августа, столичная Госавтоинспекция начала проверку появившегося в Сети видео, на котором блогер едет в автомобиле Bentley с привязанной к крыше девушкой, при этом рот у "пассажирки" был заклеен скотчем.