Блогера Гасанова лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования

16:15
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительского удостоверения на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решение принял Мировой суд в столице.
Его Lamborghini сотрудники госавтоинспекции остановили в начале месяца. И пока проверяли документы, стали подозревать, что Гасанов нетрезв. Но от процедуры проверки тот отказался, после чего и возбудили уголовное дело. Помимо лишения прав, суд назначил Гасанову еще и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Жители Новороссийска заставили сотрудника Росгвардии убрать за собой после аварии. Тот утопил в местном ручье свою машину. В результате масло испортило воду, а на берегу остались осколки стекла. Произошло это как раз в том месте, где местные жители устроили что-то вроде пруда с карпами – облагородили участок и запустили рыбу. После аварии вся рыба, конечно, погибла.
Росгвардеец, когда забирал свою машину на эвакуаторе, выронил кошелек и документы. В местное отделение Росгвардии тут же начали поступать звонки от рассерженных горожан. В итоге молодому сотруднику все же пришлось привести в порядок берег. Взамен он получил свои документы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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