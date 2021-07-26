Блогера Гасанова лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительского удостоверения на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решение принял Мировой суд в столице.

Его Lamborghini сотрудники госавтоинспекции остановили в начале месяца. И пока проверяли документы, стали подозревать, что Гасанов нетрезв. Но от процедуры проверки тот отказался, после чего и возбудили уголовное дело. Помимо лишения прав, суд назначил Гасанову еще и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Жители Новороссийска заставили сотрудника Росгвардии убрать за собой после аварии. Тот утопил в местном ручье свою машину. В результате масло испортило воду, а на берегу остались осколки стекла. Произошло это как раз в том месте, где местные жители устроили что-то вроде пруда с карпами – облагородили участок и запустили рыбу. После аварии вся рыба, конечно, погибла.

Росгвардеец, когда забирал свою машину на эвакуаторе, выронил кошелек и документы. В местное отделение Росгвардии тут же начали поступать звонки от рассерженных горожан. В итоге молодому сотруднику все же пришлось привести в порядок берег. Взамен он получил свои документы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.