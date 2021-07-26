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Происшествия

16:15

Блогера Гасанова лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования

суды происшествия ДТП регионы видео Алина Гилева

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительского удостоверения на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Решение принял Мировой суд в столице.

Его Lamborghini сотрудники госавтоинспекции остановили в начале месяца. И пока проверяли документы, стали подозревать, что Гасанов нетрезв. Но от процедуры проверки тот отказался, после чего и возбудили уголовное дело. Помимо лишения прав, суд назначил Гасанову еще и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Жители Новороссийска заставили сотрудника Росгвардии убрать за собой после аварии. Тот утопил в местном ручье свою машину. В результате масло испортило воду, а на берегу остались осколки стекла. Произошло это как раз в том месте, где местные жители устроили что-то вроде пруда с карпами – облагородили участок и запустили рыбу. После аварии вся рыба, конечно, погибла.

Росгвардеец, когда забирал свою машину на эвакуаторе, выронил кошелек и документы. В местное отделение Росгвардии тут же начали поступать звонки от рассерженных горожан. В итоге молодому сотруднику все же пришлось привести в порядок берег. Взамен он получил свои документы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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