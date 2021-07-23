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Культура

09:35

Юрий Дудь пришел в суд по делу о пропаганде наркотиков

суды культура

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь явился в Зюзинский районный суд Москвы на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в двух его интервью. Общаться с прессой журналист отказался, сообщает РИА Новости.

Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета", в связи с чем ему грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.

18 июня суд вернул дело в отношении блогера в полицию без указания причин такого решения, а 1 июля повторно его зарегистрировал.

В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью журналиста – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.

Пропаганду наркотиков в них обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром".

На блогера Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

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