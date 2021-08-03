Адвокат прокомментировал драку десантников и активистов в Парке Горького

В День ВДВ десантники подрались с активистами движения "Лев против", которые попросили их не распивать алкогольные напитки в Парке Горького. Инцидент прокомментировал адвокат Евгений Корчаго.

"С точки зрения подтверждения противоправности действий самих активистов могут быть оценены сами попытки отобрать спиртное у находящихся в парке десантников, выкрики, провокации на совершение действий, нацеленных на драку", – сказал он.

Адвокат добавил, что подобные активисты должны подойти и корректно сделать замечание, а еще лучше привлечь сотрудников правоохранительных органов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.