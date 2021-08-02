К памятнику в сквере Федора Полетаева возложили цветы в честь Дня ВДВ

В честь Дня ВДВ к памятнику в сквере Федора Полетаева сегодня возложили цветы. Кроме тога, там провели урок мужества для школьников: ветераны рассказали подросткам о своем боевом опыте.

"Мы поздравляем военных, слушаем их истории, реальные истории о подвигах. <...> Они от первого лица рассказывают историю своих подвигов нашим детям и тогда патриотизм перестает быть просто словом из учебника, патриотизм входит в них также естественно, как сказки, которые читают на ночь мама", – сказала в ходе мероприятия председатель правления Совета матерей России Татьяна Буцкая.

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