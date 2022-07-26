Суд Санкт-Петербурга оштрафовал автора ролика с гей-поцелуем у храма Святой Троицы

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Автор ролика с поцелуем двух мужчин на фоне храма Святой Троицы "Кулич и Пасха" в Санкт-Петербурге Сергей Кондратьев оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

По данным суда, Кондратьева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

Инцидент произошел в январе текущего года. Кондратьев заснял на видео свой поцелуй с другим мужчиной на фоне храма Святой Троицы "Кулич и Пасха", после чего разместил указанный видеоролик в своих социальных сетях, прикрепив к нему аудио с ненормативной лексикой.

"Таким образом Кондратьев публично выразил явное неуважение к обществу и оскорбил религиозные чувства православных верующих, а в частности Ш., которая является верующим человеком и прихожанкой вышеуказанного храма", – добавили в суде.

Уточняется, что мужчина признал вину, перечислил пожертвование в религиозную и общественные организации, а также извинился перед прихожанкой.

Ранее суд назначил 180 часов обязательных работ Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ.