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Москва 24

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Технологии

10:37

Эксперты обсудили особенности российского гиперзвукового оружия

технологии безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экс-начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев прокомментировал обвинения в адрес России в краже американских военных технологий для создания гиперзвукового оружия. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его мнению, такие заявления могут вызывать только усмешку, поскольку разработка новейших вооружений занимает не один год. Разработка нового типа вооружения может занимать до 30 лет.

Как отметил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, Россия разработала вооружение, которое в настоящее время не имеет аналогов в мире. В качестве примера он привел ракету "Кинжал".

Эксперт объяснил, что эта ракета запускается с высоты 20 километров и имеет дальность боя порядка двух тысяч километров. "Кинжал" обладает уникальными характеристиками, на Западе нет "ничего подобного даже близко", заключил Сивков.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов рассказал, что российские судостроительные заводы строят несколько новейших военных кораблей, не имеющих аналогов в мире. В частности, Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" работает над большими десантными кораблями проекта 11711.

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