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Политика

19 октября, 23:28

На Украине нашли способное дать "мощный отпор войскам Путина" оружие

политика технологии

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина".

В качестве примера он привел семейство реактивных снарядов "Тайфун". По его словам, они способны поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня "Град".

Згурец также упомянул систему управления комплексом "Гром-2", которая способна "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".

В апреле Петр Порошенко заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров.

Он также отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в будущем ракета была поставлена на вооружение Военно-морских сил Украины.

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