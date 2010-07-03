Украину сравнили с коммивояжером, торгующим хламом

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек сомневается, что Украине удалось создать электромагнитное оружие. Об этом он заявил в беседе с RT в четверг, 28 марта.

Ранее компания "Спецтехнология" (входит в госконцерн "Укроборонпром". – Прим. ред.) сообщила о создании электромагнитного оружия. Оно предназначено для поражения различных типов радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных.

В свою очередь, Бальбек указал, что в настоящий момент Украина не способна собрать даже автомат, не говоря уже о революционном оружии. Именно поэтому заявление "Спецтехнологии" вызывает сомнения.

Депутат Госдумы добавил, что Украина выступает на рынке вооружений в роли "назойливого сетевика".

"Попросту говоря, коммивояжер с каким-то хламом, выдающий его за революционные технологические изделия", – указал Бальбек.

Он напомнил, что ранее украинские власти выдавали под видом новых крылатых ракет доработанные советские реактивные снаряды.

