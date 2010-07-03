Эксперт рассказал о "безграничной паранойе Порошенко"

Президент Украины Петр Порошенко последовательно придерживается антироссийского курса в своей предвыборной кампании, хотя его "параноидальные заявления выглядят безумно". Об этом в беседе с RT сказал политолог Иван Мезюхо, комментируя последнее высказывание украинского президента.
Ранее Порошенко в эфире телеканала ICTV назвал Владимира Путина "единственным оппонентом" на выборах президента Украины, а украинский народ – своим "союзником". Он добавил, что гражданам страны предстоит сделать выборы – "или мы за Украину, или мы за Россию".
По мнению Мезюхо, Порошенко таким образом пытается переключить внимание украинцев от внутренней политики и социально-экономических проблем на внешнеполитический блок.
"С одной стороны, параноидальные заявления выглядят безумно, с другой – это продуманная пиар-технология членов его предвыборного штаба", – пояснил политолог.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Согласно последнему соцопросу, лидирует в предвыборной гонке шоумен, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский (34%).
Далее следуют действующий президент Украины Петр Порошенко (14,22%), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,9%) и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,1%).
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