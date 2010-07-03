Эксперт оценил заявление Порошенко о ракетах с дальностью поражения 1000 км

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Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык оценил заявление Порошенко о ракетах с дальностью поражения 1000 километров. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил, что они следили за испытанием крылатой ракеты комплекса "Нептун", уточнив, что она смогла преодолеть лишь 225 километров.

"Он совершенно непрофессионально говорит об абсолютно не подтвержденном виде оружия. Пока все, что они имеют, – это комплекс "Нептун" с непонятным результатом", – пояснил Ченнык.

Сергей Ченнык добавил, что сперва Порошенко необходимо подумать о соответствующем полигоне, а уже потом только делать такие заявления. По его словам, любое оружие должно пройти определенные испытания, после чего его можно считать полноценным оружием.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров.

Он также отметил, что в настоящее время военные проходят обучение, чтобы в будущем ракета была поставлена на вооружение Военно-морских сил Украины.