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Москва 24

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Безопасность

12:22

В Госдуме одобрили идею вернуть понятие военной тайны в законодательство России

общество безопасность

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя парламентского комитета по обороне Александр Шерин считает, что понятие военной тайны должно вернуться в российское законодательство, сообщает ИА "НСН".

"Конечно это нужно. Потому что у нас отсутствует понимание того, о чем можно говорить, о чем нельзя, о чем можно публиковать фотографии, видео, информацию, а о чем нельзя", – сказал депутат.

Он добавил, что такая ситуация сказывается на обороноспособности страны, поскольку нельзя "делиться своими технологиями" со всем миром. "Мы можем потерять огромные деньги, потратив их на какие-то разработки, которые под видом случайной оплошности кто-то может "слить", – заключил парламентарий.

Ранее Минобороны предложило ввести в законодательство юридический термин "тайна в области обороны". Под него попадет информация о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планах мобилизации. Сейчас эти сведения относятся к государственной тайне. Закон будет касаться только военнослужащих. За разглашение может грозить наказание вплоть до уголовного.

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