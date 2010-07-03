В концерне "Калашников" рассказали о достоинствах автомата АК-308

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Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков. Об этом заявил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Конструкция АК-308 предусматривает использование натовского винтовочного патрона 7,62×51 мм (.308 Win). Важная черта этого автомата заключается в том, что он способен вести одиночную стрельбу. Эксперты полагают, что у такого оружия есть хорошие шансы стать популярным в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, чьи армии используют западные штурмовые винтовки.

"Данное изделие – это выражение нашего концептуального взгляда на применение стрелкового оружия. АК-308 мы позиционируем как автоматическую винтовку, основным режимом огня которой является одиночный. Конечно, она может вести автоматический огонь, но эта опция предусмотрена на экстренные случаи. В планах концерна продвигать АК-308 на экспорт. В то же время мы рассчитываем на интерес к этому оружию со стороны российских заказчиков", – сказал Уржумцев в интервью RT.

За основу конструкторы взяли АК-12. В конце 2018 года он был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ.

Особенность АК-308 заключается в реализации концепции вывешенного ствола. При этой схеме ствол оружия контактирует только со ствольной коробкой, это снижает количество вибраций при стрельбе и увеличивает точность выстрела.

Летом 2019 года группа компаний "Калашников" начала продвижение на рынок гражданского стрелкового оружия. Тогда на рынок выпустили гражданскую модификацию АК-12, обозначенную АК-TR3.

Технический специалист "Калашникова" Владимир Онокой добавил, что АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца, и теперь каждый человек с лицензией на нарезное оружие может его купить. По его словам, отличием гражданской версии АК-12 является отсутствие автоматического режима огня и ограничитель емкости магазина.

Также концерн представил новинку среди ударных дронов – беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет".

В феврале этого года концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB. Он взрывается, когда достигает цели. Скорость полета KYB составляет 80-130 километров в час, продолжительность работы – полчаса. Аппарат способен выдерживать нагрузку до 3 килограммов.

