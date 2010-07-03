Концерн "Калашников" создал гражданскую версию АК-12

Группа компаний "Калашников" (входит в государственную корпорацию "Ростех") начала продвижение на рынок гражданского стрелкового оружия. Об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Дмитриев.
"Сегодня мы выводим на рынок гражданскую модификацию АК-12, обозначенную АК-TR3", – сказал он на презентации "Калашникова", передает ТАСС.
Технический специалист "Калашникова" Владимир Онокой добавил, что АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца, и теперь каждый человек с лицензией на нарезное оружие может его купить. По его словам, отличием гражданской версии АК-12 является отсутствие автоматического режима огня и ограничитель емкости магазина.
Также концерн представил новинку среди ударных дронов – беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет".
"Мы продолжаем развивать технологии ударных беспилотников и сегодня представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников "ZALA Ланцет", – объявил генеральный директор "Калашникова".
В феврале этого года концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB. Он взрывается, когда достигает цели. Скорость полета KYB составляет 80-130 километров в час, продолжительность работы – полчаса. Аппарат способен выдерживать нагрузку до 3 килограммов.
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