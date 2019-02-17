Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB на международной выставке IDEX в Абу-Даби.

Как сообщает РБК со ссылкой на видеопрезентацию, беспилотник взрывается, когда достигает цели. Скорость полета KYB составляет 80-130 километров в час, продолжительность работы – 30 минут. Аппарат способен выдерживать нагрузку до трех килограммов. Дрон уже прошел испытания и готов к работе.

Международная выставка IDEX является одним из самых представительных мероприятий в мире, связанных с вооружением.

Ранее в России представили "ружье" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами для гражданского рынка. Комплекс радиоэлектронного противодействия БПЛА "Пищаль" весит около трех килограммов; эффективен на дальность более двух тысяч метров. "Ружье" работает в диапазоне от 600 МГц до 6000 МГц".