"Ростех" представил "ружье" против беспилотников

21 августа, 17:17
"Ружье" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами для гражданского рынка представил концерн "Автоматика", который входит в государственную корпорацию "Ростех". Презентация прошла на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
Комплекс радиоэлектронного противодействия БПЛА "Пищаль" весит около трех килограммов; эффективен на дальность более двух тысяч метров. "Ружье" работает в диапазоне от 600 МГц до 6000 МГц", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна "Автоматика".
Собеседник агентства отметил, что комплекс создает помехи системе управления и навигации БПЛА и способен блокировать передачу данных.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.
Ранее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о создании маскировки для военной техники и солдат. По его словам, разработаны покрытия, которые подобно хамелеону меняют цвет под окружающую среду.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" стартовал в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: