"Ростех" представил "ружье" против беспилотников

"Ружье" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами для гражданского рынка представил концерн "Автоматика", который входит в государственную корпорацию "Ростех". Презентация прошла на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Комплекс радиоэлектронного противодействия БПЛА "Пищаль" весит около трех килограммов; эффективен на дальность более двух тысяч метров. "Ружье" работает в диапазоне от 600 МГц до 6000 МГц", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна "Автоматика".

Собеседник агентства отметил, что комплекс создает помехи системе управления и навигации БПЛА и способен блокировать передачу данных.



Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.

Ранее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о создании маскировки для военной техники и солдат. По его словам, разработаны покрытия, которые подобно хамелеону меняют цвет под окружающую среду.