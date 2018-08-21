Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Технологии

21 августа, 17:17

"Ростех" представил "ружье" против беспилотников

технологии безопасность

Фото: Ростех/Антон Тушин

"Ружье" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами для гражданского рынка представил концерн "Автоматика", который входит в государственную корпорацию "Ростех". Презентация прошла на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Комплекс радиоэлектронного противодействия БПЛА "Пищаль" весит около трех килограммов; эффективен на дальность более двух тысяч метров. "Ружье" работает в диапазоне от 600 МГц до 6000 МГц", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна "Автоматика".

Собеседник агентства отметил, что комплекс создает помехи системе управления и навигации БПЛА и способен блокировать передачу данных.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.

Ранее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о создании маскировки для военной техники и солдат. По его словам, разработаны покрытия, которые подобно хамелеону меняют цвет под окружающую среду.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" стартовал в Подмосковье

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать