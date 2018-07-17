"Ростех" разработал "покрытие-хамелеон" для маскировки военных и техники

17 июля, 11:03
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о создании маскировки для военной техники и солдат. По его словам, разработаны покрытия, которые подобно хамелеону меняют цвет под окружающую среду, сообщает ТАСС.
По словам Чемезова, первый образец – "шлем-невидимку" – покажут на одной из выставок уже в ближайшее время.
Отмечается, что госкорпорация постоянно совершенствует экипировку военных. Также внимание уделяют и техническому оснащению.
"Одна из наших последних разработок – покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды", – сказал глава "Ростеха".
Экспериментальные образцы таких покрытий, по его словам, уже получены.
Как сообщалось ранее, сверхпрочные ноутбуки на основе процессора "Эльбрус" представили на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018. Техника создана под нужды Минобороны и Росгвардии. Каждый компьютер стоит около 500 тысяч рублей.
Глава "Ростеха" отметил, что помимо силовых структур, ноутбук будет востребован в коммерческих компаниях, работающих в экстремальных условиях.
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